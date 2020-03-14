Два чиновника калининградского правительства ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T17:17:44+03:00

А губернатор Антон Алиханов отказался от рукопожатий

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Губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами калининградских СМИ признался, что в последнее время из-за пандемии коронавируса отказался от рукопожатий.

- Какие личные меры предпринимаете, чтобы не заразиться? - спросили журналисты.

- Я сегодня никому не пожал руки.

- А в правительстве можно уйти на самоизоляцию?

- Можно. У нас два товарища ушли.

- С сохранением зарплаты?

- На больничный.

Губернатор не уточнил, кто именно ушел на карантин. Вероятно, это те из членов правительства, кто посещал в последнее время опасные с точки зрения распространения эпидемии страны Европы.

Ранее сообщалось, что Антон Алиханов запретил чиновникам заграничные командировки.

ИСТОЧНИК KP.RU