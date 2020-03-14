Два чиновника калининградского правительства ушли на самоизоляцию из-за коронавируса
Губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами калининградских СМИ признался, что в последнее время из-за пандемии коронавируса отказался от рукопожатий.
- Какие личные меры предпринимаете, чтобы не заразиться? - спросили журналисты.
- Я сегодня никому не пожал руки.
- А в правительстве можно уйти на самоизоляцию?
- Можно. У нас два товарища ушли.
- С сохранением зарплаты?
- На больничный.
Губернатор не уточнил, кто именно ушел на карантин. Вероятно, это те из членов правительства, кто посещал в последнее время опасные с точки зрения распространения эпидемии страны Европы.
Ранее сообщалось, что Антон Алиханов запретил чиновникам заграничные командировки.
ИСТОЧНИК KP.RU