2020-03-14T18:12:35+03:00
Звезды

Олег Газманов рассказал о своем отце, которого лишился в 7 лет

Артист стал гостем Youtube-шоу
Александр КАТЕРУША
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Олег Газманов.Олег Газманов.Фото: YouTube
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Наш знаменитый земляк, певец Олег Газманов в интервью на Youtube-канале «Зангалис & К» рассказал о своем детстве в Калининграде. В частности, артист вспомнил отца, которого лишился очень рано, в 7 лет.

- Отец был человеком строгим, военным. Он прошел всю войну, закончил ее в Берлине. О войне никогда не рассказывал, как и все настоящие фронтовики. Да, героизм был. Но война – это тяжелая кровавая работа, когда рядом погибают друзья, когда убивают детей, когда вешают и выкашивают целые деревни. Что про это говорить? Он это прошел, - сказал Олег Газманов.

Он также вспомнил один случай, когда отец его отлупил – первый и последний раз.

- Отец жил на территории госпиталя, у нас казенная квартира была. Послевоенный Калининград. Все в развалинах, дикое количество оружия: нашего и немецкого. Естественно, мы лазали по развалинам, находили всякие патроны. Один раз я притащил домой противопехотную мину. Я по ней стучал молотком, сбивая ржавчину. Отец застал меня за этим занятием и первый и последний раз меня отлупил, - рассказал Олег Газманов.

Артист напомнил, что ежегодно в свой день рождения, 22 июля, он будет выступать в Светлогорске на берегу Балтийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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