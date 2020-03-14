В Калининградской области официально подтвержден третий случай заражения коронавирусом

14 Март 2020 2020-03-14T18:27:35+03:00

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Роспотребнадзор подтвердил третий случай заражения коронавирусной инфекцией в Калининградской области. Всего же за сутки было подтверждено 14 случаев, из них наибольшее число - девять - в Москве.

Как сообщается, зараженные граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария).

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - добавили в Роспотребнадзоре.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU