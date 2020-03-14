В Калининградской области официально подтвержден третий случай заражения коронавирусом
Роспотребнадзор подтвердил третий случай заражения коронавирусной инфекцией в Калининградской области. Всего же за сутки было подтверждено 14 случаев, из них наибольшее число - девять - в Москве.
Как сообщается, зараженные граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария).
- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - добавили в Роспотребнадзоре.
Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции
ИСТОЧНИК KP.RU