Коронавирус в Калининграде: 88 человек находятся под наблюдением медиков

14 Март 2020 2020-03-14T19:01:56+03:00

Часть из них сидит дома, некоторые - в медицинских учреждениях

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На заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, которое прошло в субботу в региональном правительстве, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура сообщила, что, по данным за 13 марта, проведено 555 обследований, 88 граждан находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения.

В субботу Роспотребнадзор официально подтвердил третий случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Пациент посещал одну из неблагополучных с точки зрения инфекции стран Европы.

В Калининградской области со вторника вводится режим повышенной готовности, который предполагает отмену массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU