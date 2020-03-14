В полуфинале Суперлиги калининградский "Локомотив" проиграл "Уралочке"
В субботу в Нижнем Тагиле прошел полуфинальный матч женской Суперлиги по волейболу, в котором местная "Уралочка" принимала калининградский "Локомотив".
Калининградским девушкам удалось выиграть первую партию 25:23, однако дальше все пошло по сценарию хозяек: "Уралочка" победила в трех партиях и одержала общую победу - 3:1. Отметим, что в каждом сете борьба была крайне упорной, ни одну партию команда не выиграла с преимуществом более трех очков.
Ответная игра пройдет 21 марта в Калининграде при пустых трибунах. Это связано с введением в Калининградской области режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU