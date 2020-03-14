В полуфинале Суперлиги калининградский "Локомотив" проиграл "Уралочке"

14 Март 2020 2020-03-14T19:13:40+03:00

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В субботу в Нижнем Тагиле прошел полуфинальный матч женской Суперлиги по волейболу, в котором местная "Уралочка" принимала калининградский "Локомотив".

Калининградским девушкам удалось выиграть первую партию 25:23, однако дальше все пошло по сценарию хозяек: "Уралочка" победила в трех партиях и одержала общую победу - 3:1. Отметим, что в каждом сете борьба была крайне упорной, ни одну партию команда не выиграла с преимуществом более трех очков.

Ответная игра пройдет 21 марта в Калининграде при пустых трибунах. Это связано с введением в Калининградской области режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU