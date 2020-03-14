2020-03-14T21:37:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В правительстве Калининградской области обсудили грузоперевозки в условиях эпидемии коронавируса

Власти уверяют, что грузы в регион идут
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией на территории региона под руководством губернатора обсудил ситуацию с международными грузоперевозками. Власти готовят меры противоэпидемической безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в отношении водителей грузового транспорта прорабатываются мероприятия по противоэпидемической безопасности.

- Грузы никто не останавливает и не собирается останавливать, — сказала на заседании штаба в субботу руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

При этом формат и порядок санитарных мер в отношении водителей грузового транспорта до 16 марта только предстоит проработать.

Напомним, карантинные ограничения действуют сейчас в отношении всех граждан, прибывающих в Калининградскую область из стран так называемой «красной зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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