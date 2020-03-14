В правительстве Калининградской области обсудили грузоперевозки в условиях эпидемии коронавируса
Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией на территории региона под руководством губернатора обсудил ситуацию с международными грузоперевозками. Власти готовят меры противоэпидемической безопасности.
Как сообщает пресс-служба правительства области, в отношении водителей грузового транспорта прорабатываются мероприятия по противоэпидемической безопасности.
- Грузы никто не останавливает и не собирается останавливать, — сказала на заседании штаба в субботу руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
При этом формат и порядок санитарных мер в отношении водителей грузового транспорта до 16 марта только предстоит проработать.
Напомним, карантинные ограничения действуют сейчас в отношении всех граждан, прибывающих в Калининградскую область из стран так называемой «красной зоны».
ИСТОЧНИК KP.RU