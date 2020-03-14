2020-03-14T21:58:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Польше еще два человека скончались от коронавируса

В соседней республике уже более 100 зараженных
Кирилл Алексеев
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В Польше в субботу скончались два человека, зараженных коронавирусом нового типа, число смертельных случаев достигло трех. Об этом сообщила "Газета Выборча" со ссылкой на минздрав республики. Общее число зараженных составило 103 человека (10 новых случаев в субботу), из них 7 - в соседнем с Калининградской областью Поморском воеводстве.

Ранее стало известно, что авиакомпания Ryanair отменяет все рейсы в Польшу и из Польши. Польски СМИ также пишут, что из-за повальной отмены авиарейсов и закрытия границ сотни поляков не могут вернуться на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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