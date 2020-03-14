В Польше еще два человека скончались от коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T21:58:42+03:00

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В Польше в субботу скончались два человека, зараженных коронавирусом нового типа, число смертельных случаев достигло трех. Об этом сообщила "Газета Выборча" со ссылкой на минздрав республики. Общее число зараженных составило 103 человека (10 новых случаев в субботу), из них 7 - в соседнем с Калининградской областью Поморском воеводстве.

Ранее стало известно, что авиакомпания Ryanair отменяет все рейсы в Польшу и из Польши. Польски СМИ также пишут, что из-за повальной отмены авиарейсов и закрытия границ сотни поляков не могут вернуться на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU