Купленные в Польшу билеты можно сдать в кассах автовокзала

15 Март 2020 2020-03-15T11:33:42+03:00

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В связи с тем, что Польша приостановила движение через границу, продажа билетов на автобусы в международных кассах автовокзала прекращена.

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, приобретенные билеты можно сдать в кассы в любой день. С целью исключить неудобства для пассажиров сдающих билеты, принято решение с 15 марта увеличить количество кассиров в международной кассе до трех человек.

В министерстве сообщили, что официальной информации о закрытии сообщения с Литовской Республикой, на данный момент, не поступало, однако ранее стало известно, что Литва закрывает границу с Калининградской областью с 00.00 16 марта. Грузового автотранспорта ограничения не коснутся.

ИСТОЧНИК KP.RU