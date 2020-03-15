2020-03-15T13:08:37+03:00
Общество

Самолеты ВВС США провели разведку у границ Калининградской области

Самолеты вылетели из аэропорта Шауляй
Виктор Сергеев
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В воскресенье, 15 марта, самолеты ВВС СШа провели разведывательный полет около границ Калининградской области. Об этом сообщает сервис PlaneRadar.

Пара самолётов-разведчиков-пеленгаторов RC-12X l Армии США около 10 часов утра вылетели из аэропорта Шауляй.

Отметим, что самолеты стран НАТО периодически проводят разведывательные полеты у у границ Калининградской области. С начала 2020 года было зафиксировано как минимум три подобных полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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