У калининградцев на границе изъяли почти центнер польских и литовских продуктов

15 Март 2020 2020-03-15T13:15:51+03:00

Всего было пресечено 11 попыток незаконного ввоза продуктов

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В течение недели сотрудники Россельхознадзора пресекли 11 попыток незаконного ввоза в Калининградскую области продуктов в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Всего в пунктах пропуска на государственной границе было изъято более 97 килограммов молочной, мясной продукции. Продукция возвращена в Польшу, Литву.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU