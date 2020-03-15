В ночь на понедельник Литва закрывает границу: что нужно знать калининградцам

15 Март 2020 2020-03-15T14:13:58+03:00

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Правительство Литвы объявило в стране карантин из-за пандемии коронавируса. В связи с этим было принято решение о закрытии государственной границы с нуля часов 16 марта до 24 часов 30 марта.

Как сообщили "КП" в правительстве Калининградской области, вводится запрет на посещение Литвы иностранцами за исключением водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, и лиц, имеющих право на проживание в Литве. До 00.00 19 марта разрешен транзит через территорию Литвы лиц, возвращающихся в страну проживания, без остановки.

С 16 марта на границе Калининградской области и Литвы будут работать всего два пункта пропуска: Чернышевское - Кибартай и Советск - Панемуне.

Ограничения не касаются грузоперевозок!

С введением карантина в Литве не будут работать магазины, кроме продуктовых и аптек, с понедельника минимум на две недели отменяются все публичные мероприятия, вводится запрет на выезд страны (за редким исключением).

ИСТОЧНИК KP.RU