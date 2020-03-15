Латвия с 17 марта закрывает границу из-за коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T13:41:28+03:00

Также вводится запрет на любые организованные публичные мероприятия.

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Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, пишет портал postimees.ee.

Ограничение вступает в силу с полуночи, 17 марта.

«Будут отменены международные пассажирские авиаперевозки, а также перевозки автобусами и железнодорожным транспортом. Границы смогут пересекать только постоянные жители Латвии в порядке исключения», - цитирует издание слова латвийского премьера.

В Латвии также вводится запрет на любые организованные публичные мероприятия.

По данным СМИ, в субботу, 14 марта, в Латвии было подтверждено еще 9 случаев инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU