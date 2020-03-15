В Калининграде объявили в розыск пропавшую 17-летнюю девушку
Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Анастасию Горайдо. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 13 марта девушка, проживающая на улице Откосной, ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волос коричневый ниже плеч.
Была одета: черная куртка, джинсы темного цвета, полусапожки темно-синего цвета, сумка через плечо темного цвета.
Если вызнаете о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU