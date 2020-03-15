В Калининграде объявили в розыск пропавшую 17-летнюю девушку

15 Март 2020 2020-03-15T13:40:34+03:00

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Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Анастасию Горайдо. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 13 марта девушка, проживающая на улице Откосной, ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волос коричневый ниже плеч.

Была одета: черная куртка, джинсы темного цвета, полусапожки темно-синего цвета, сумка через плечо темного цвета.

Если вызнаете о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU