В Зеленоградском районе «Ауди» врезалась в пассажирский автобус
Пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в субботу утром произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на первом километре автодороги «Горьковское-Красновка-Дунаевка». Водитель «Ауди» пытался избежать столкновения с резко остановившимся автомобилем, однако выехав на полосу встречного движения он врезался в пассажирский автобус «Мерседес».
В результате столкновения 57-летний пассажир «Ауди» получил серьёзные травмы и госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU