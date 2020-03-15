В Зеленоградском районе «Ауди» врезалась в пассажирский автобус

15 Март 2020 2020-03-15T13:51:15+03:00

Пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован

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В Зеленоградском районе в субботу утром произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на первом километре автодороги «Горьковское-Красновка-Дунаевка». Водитель «Ауди» пытался избежать столкновения с резко остановившимся автомобилем, однако выехав на полосу встречного движения он врезался в пассажирский автобус «Мерседес».

В результате столкновения 57-летний пассажир «Ауди» получил серьёзные травмы и госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU