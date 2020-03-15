В Гусеве женщина присвоила забытые в банкомате 17 тыс рублей
В Гусеве полицейские разыскали женщину, которая присвоила забытые в банкомате деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Горожанка совершили операцию по снятию денег в банкомате в одном из магазинов на улице Московской, однако отвлеклась и забыла забрать из купюроприёмника 17 000 рублей. Спустя некоторое время она вернулась на место, однако денег в банкомате уже не было.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что купюры забрала стоявшая рядом женщина. Как выяснилось, 51-летняя местная жительница уже потратила похищенные деньги.
На нее завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU