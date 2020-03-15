В полиции сообщили подробности ДТП со «скорой» в Калининграде

15 Март 2020 2020-03-15T14:26:27+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП с машиной «скорой помощи» в Калининграде, которое произошло в субботу, 14 марта.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, спецавтомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. При проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, 52-летний водитель «скорой» не убедился в том, что ему уступают дорогу.

«Из-за здания он не увидел автомобиль второго участника и допустил столкновение с движущимся через перекресток, на зеленый сигнал светофора, с автомобилем «Фольксваген», - отметили в пресс-службе полиции.

В результате ДТП 39-летняя пассажирка «скорой» получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU