Калининградцам рекомендуют сообщать о соседях, вернувшихся из зараженных коронавирусом стран

15 Март 2020 2020-03-15T14:30:26+03:00

Некоторые наши сограждане не торопятся уходить на карантин, хотя должны бы

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На телефон «горячей линии» по коронавирусу (112) в Калининградской области поступает множество вопросов, в том числе и о том, что делать, если соседи вернулись из Китая или Италии, но уходить на самоизоляцию не спешат.

В правительстве Калининградской области разъяснили порядок действий:

- Если у вас есть точные сведения о возвращении соседей из стран КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия, и при этом люди не находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением, сведения можно передать в Управление Роспотребнадзора.

Наиболее важные ответы на вопросы о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU