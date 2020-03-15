Калининградцам рекомендуют сообщать о соседях, вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
На телефон «горячей линии» по коронавирусу (112) в Калининградской области поступает множество вопросов, в том числе и о том, что делать, если соседи вернулись из Китая или Италии, но уходить на самоизоляцию не спешат.
В правительстве Калининградской области разъяснили порядок действий:
- Если у вас есть точные сведения о возвращении соседей из стран КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия, и при этом люди не находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением, сведения можно передать в Управление Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU