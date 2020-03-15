Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе

15 Март 2020 2020-03-15T14:40:39+03:00

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В Багратионовском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в поселке Тишино. Там в придорожное дерево врезался автомобиль БМВ.

По предварительным данным, водитель легковушки погиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU