Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе
Авария произошла в поселке Тишино
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Багратионовском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в поселке Тишино. Там в придорожное дерево врезался автомобиль БМВ.
По предварительным данным, водитель легковушки погиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU