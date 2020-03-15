Калининградцу грозит до 8 лет колонии за дачу взятки полицейскому

15 Март 2020 2020-03-15T14:59:45+03:00

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего горожанина, которого обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина передал взятку в размере 40 тысяч рублей начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району Калининграда. Взамен мужчина намеревался добиться возврата ранее изъятой у его супруги контрафактной продукции - партии обуви с поддельными логотипами известных торговых марок. Полицейский от получения взятки отказался. Непосредственно после передачи денег мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Калининградцу грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU