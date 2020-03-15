Калининградские поезда будут следовать через Литву без посадки и высадки пассажиров

15 Март 2020 2020-03-15T15:21:43+03:00

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В связи с тем, что Литва с 00 часов 16 марта закрывает границы из-за карантина, поезда Калининград - Москва и Калининград - Санкт-Петербург следующие через территорию республики, будут проходить без посадки и высадки пассажиров на станциях Кена, Вильнюс и Кибартай.

Кроме того, как сообщили в министерстве по развитию инфраструктуры Калининградской области, с воскресенья приостанавливается продажа билетов на автобусы, следующие в Литву или через Литву. Сдать ранее приобретенные билеты можно в международных кассах автовокзала Калининграда в любой день. Аналогичный порядок действует и в отношении билетов, приобретенных в города Польши.

Справочная автовокзала - (4012) 64-36-35 , международная касса - (4012) 65-65-01. Режим работы международной кассы с 06.30 до 22.00 ежедневно.

Ранее мы сообщали, что правительство Литвы объявило в стране карантин из-за пандемии коронавируса. В связи с этим было принято решение о закрытии государственной границы с нуля часов 16 марта до 24 часов 30 марта. В частности, вводится запрет на посещение Литвы иностранцами за исключением водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, и лиц, имеющих право на проживание в Литве. До 00.00 19 марта разрешен транзит через территорию Литвы лиц, возвращающихся в страну проживания, без остановки.

С 16 марта на границе Калининградской области и Литвы будут работать всего два пункта пропуска: Чернышевское - Кибартай и Советск - Панемуне.

Ограничения не касаются грузоперевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU