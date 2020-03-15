Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника
Жителя Калининграда осудили за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
В сентябре прошлого года мужчины выпивали во дворе дома в садовом товариществе «Железнодорожник» в Калининграде. После застолья все отправились в дом спать. Во сне 50-летний мужчина начал бормотать, что помешало отдыхать злоумышленнику. Он схватил раскладной нож и всадил его в шею спящему.
Проснувшись наутро и обнаружив приятеля без признаков жизни, калининградец переместил тело убитого в колодец во дворе дома и закидал сверху старой одеждой. Тело убитого мужчины обнаружено только спустя 10 дней.
Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU