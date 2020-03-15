В Зеленоградске суд запретил женщине сдавать помещение для проведения шумных мероприятий

15 Март 2020 2020-03-15T15:18:01+03:00

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Жительнице Зеленоградска суд запретил сдавать в аренду помещение для проведения развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Горожанка сдавала в аренду свое помещение на цокольном этаже в доме на улице Окружной в Зеленоградске. Там проводились праздничные, спортивные, танцевальные и музыкальные мероприятия, что очень мешало другим жильцам дома.

Зеленоградский районный суд запретил женщине сдавать в аренду помещение для проведения развлекательных мероприятий, связанных с музыкальным сопровождением. Это решение было обжаловано в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам указала, что суд первой инстанции обоснованно запретил ответчице сдавать помещение в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU