В Зеленоградске суд запретил женщине сдавать помещение для проведения шумных мероприятий
Жительнице Зеленоградска суд запретил сдавать в аренду помещение для проведения развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Горожанка сдавала в аренду свое помещение на цокольном этаже в доме на улице Окружной в Зеленоградске. Там проводились праздничные, спортивные, танцевальные и музыкальные мероприятия, что очень мешало другим жильцам дома.
Зеленоградский районный суд запретил женщине сдавать в аренду помещение для проведения развлекательных мероприятий, связанных с музыкальным сопровождением. Это решение было обжаловано в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам указала, что суд первой инстанции обоснованно запретил ответчице сдавать помещение в аренду.
ИСТОЧНИК KP.RU