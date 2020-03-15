На ул. Инженерной в Калининграде ввели одностороннее движение до июля

15 Март 2020 2020-03-15T15:31:11+03:00

Временная схема движения будет действовать до 8 июля

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С 15 марта на улице Инженерной в Калининграде из-за работ по капремонту дороги, ввелиодностороннее движение в направлении улицы Киевской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На время действия одностороннего движения автобусы №№ 23, 36, 71 направят по ул. Киевской до остановочного пункта «Культурно-досуговый центр», ул. Судостроительной, ул. Батальной, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.

Временная схема движения будет действовать до 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU