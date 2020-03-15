В калининградских школах и детсадах из-за коронавируса вводится режим свободного посещения

15 Март 2020 2020-03-15T18:39:26+03:00

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С понедельника, 16 марта, в школах и детских садах Калининградской области вводится режим свободного посещения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, такой приказ подписал губернатор Антон Алиханов.

"С 16 марта вводится свободное посещение государственных и муниципальных детских садов, школ, школ-интернатов. Администрации этих учреждений обязуются обеспечить детям продолжение обучения в дистанционной форме. Российская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества. При этом занятия в школах и детских садах будут проходить в штатном режиме", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что решение принято "по многочисленным обращениям родителей и законных представителей детей в социальных сетях и на телефоны «горячих линий», а также по рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации".

Родителям, которые решат временно забрать детей из детских садов, школ и школ-интернатов, необходимо уведомить об этом воспитателей, классных руководителей или администрацию учебного заведения. Им будет разъяснен порядок обучения и формы контроля качества образования в дистанционной форме.

Добавим, что с 23 по 30 марта на территории региона для обучающихся школ и школ-интернатов пройдут каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU