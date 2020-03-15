Вузам и колледжам Калининграда рекомендовали перейти на свободной посещение
Решение будет принимать каждое учебное заведение
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Не успел губернатор Калининградской области ввести режим свободного посещения для школ и детских садов, как последовала новая рекомендация: перейти на свободное посещение вузам и колледжам.
- Правительство Калининградской области призывает учреждения среднего и высшего профессионального образования организовать дистанционное обучение студентов. Принятое каждым учебным заведением решение будет доведено до студентов через администрацию колледжа или вуза, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU