Вузам и колледжам Калининграда рекомендовали перейти на свободной посещение

15 Март 2020 2020-03-15T18:45:29+03:00

Решение будет принимать каждое учебное заведение

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Не успел губернатор Калининградской области ввести режим свободного посещения для школ и детских садов, как последовала новая рекомендация: перейти на свободное посещение вузам и колледжам.

- Правительство Калининградской области призывает учреждения среднего и высшего профессионального образования организовать дистанционное обучение студентов. Принятое каждым учебным заведением решение будет доведено до студентов через администрацию колледжа или вуза, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU