2020-03-15T19:04:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградцам, застрявшим в Европе, рекомендуют возвращаться домой через Москву

В Калининграде каждого ждет двухнедельный карантин
Кирилл Алексеев
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..Фото: СОЦСЕТИ
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Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак опубликовал у себя в инстаграме инструкцию, что делать тем калининградцам, которые в разгар эпидемии коронавируса застряли в странах Евросоюза.

"Границы государств-соседей практически закрыты, а возвращаться домой, тем, кто в Европе или других местах как-то надо, поэтому самый рабочий вариант - через Москву, - сообщил Андрей Ермак. - Где бы вы или ваши туристы не находились, берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда".

По словам Ермака, в Москве, в терминале F, туристов встретят, измерят температуру, возьмут экспресс-анализ на коронавирус. После этого через транзитную зону отправят в терминал вылета до Калининграда. В Калининграде придется пройти двухнедельный карантин дома или в обсерваторе в Светлогорске.

"Авиабилеты берете за свой счет (билеты, например, из Берлина до Москвы есть, цена около 15 тысяч рублей с багажом), разбираться по всем финансовым вопросам с туроператором будете потом, спокойно, дома", - добавил Андрей Ермак.

Телефон горячей линии минтуризма: 8-800-200-55-39.

Горячая линия Турпомощи по COVID-19:

8-499-678-12-03, круглосуточно;

8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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