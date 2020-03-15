2020-03-15T20:02:48+03:00
Спорт

Калининградская "Балтика" одержала уверенную победу при пустых трибунах

Два мяча на счету нападающего Михаила Маркина
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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В субботу в Калининграде "Балтика" проводила матч 27 тура чемпионата ФНЛ против клуба "Армавир". Игра из-за эпидемии коронавируса проходила при пустых трибунах.

Впрочем, это не помешало "Балтике" одержать уверенно победу. Счет на 6-й минуте с пенальти открыл нападающий калининградцев, лучший бомбардир "Балтики" в этом сезоне Михаил Маркин. Он же на 23-й минуте установил окончательный счет матча.

После этой победы "Балтика" переместилась на 7-е место. Отставание от идущего на четвертом месте московского "Торпедо" составляет 10 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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