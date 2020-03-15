2020-03-15T23:01:18+03:00
Коронавирус Covid-19

БФУ имени Канта переходит на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

Решение связано с приказом федерального министерства образования
Кирилл Алексеев
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Балтийский федеральный университет имени Канта переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь вуза Юлия Шкуркина.

"В соответствии с приказом министра науки и высшего образования РФ "Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие доппрограммы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ" с 16 марта 2020 года БФУ им. И. Канта обучение по ВСЕМ образовательным программам проводит в дистантной форме", - написала она.

Юлия Шкуркина добавила, что образовательный процесс будет организован на основе электронной информационно-образовательной среды БФУ имени Канта.

Ранее правительство Калининградской области рекомендовало перейти на режим свободного посещения школы и детские сады региона, а также вузы и колледжи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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