2020-03-16T10:02:28+03:00
Происшествия

В Переславском сгорел гараж и «Мерседес»

Пожар случился в ночь на понедельник
Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 16 марта пожар случился в поселке Переславское Зеленоградского района. В 23:55 поступило сообщение о том, что на улице Гвардейской горит здание.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, сгорел металлический гараж с пристройкой. Также огонь уничтожил автомобиль «Мерседес 123».

О пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев, гаражи предназначались для ремонта машин. Кроме того, во время пожара произошел взрыв газового баллона. В МЧС такой информации не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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