В Переславском сгорел гараж и «Мерседес»
Пожар случился в ночь на понедельник
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В ночь на понедельник 16 марта пожар случился в поселке Переславское Зеленоградского района. В 23:55 поступило сообщение о том, что на улице Гвардейской горит здание.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, сгорел металлический гараж с пристройкой. Также огонь уничтожил автомобиль «Мерседес 123».
О пострадавших не сообщается.
По словам очевидцев, гаражи предназначались для ремонта машин. Кроме того, во время пожара произошел взрыв газового баллона. В МЧС такой информации не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU