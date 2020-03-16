В БГАРФ и КГТУ перешли на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T10:25:24+03:00

Минимум две недели курсанты не появятся в стенах академии

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В Калининграде Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота перешла на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«На основании рекомендации Правительства Калининградской области о переходе на свободное посещение вузов и колледжей в связи с риском распространения коронавирусной инфекции от 15 марта 2020 года руководством университетского комплекса КГТУ принято решение о переводе студентов, курсантов и профессорско-преподавательского состава всех подразделений комплекса (КГТУ, БГАРФ и КМРК) на дистанционное обучение в течение 2-х недель, начиная с 16-го марта», - говорится в сообщении.

Кроме того, на дистанционное обучение переходит КГТУ.

Из-за угрозы коронавируса дистанционно обучаются студенты БФУ имени Канта.

Ранее правительство Калининградской области рекомендовало перейти на режим свободного посещения школы и детские сады региона, а также вузы и колледжи.

ИСТОЧНИК KP.RU