Калининградские санатории вошли в топ-20 популярных для лечебного отдыха весной

16 Март 2020 2020-03-16T10:31:27+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг самых популярных курортов и регионов России для отдыха в санатории весной по результатам анализа данных сайта Санатории-России.рф

Спрос на весенний отдых в санаториях России вырос на 5% в этом году по сравнению с прошлой весной.

В топ-20 лечебных курортов и регионов России, популярных для санаторного отдыха этой весной, входят Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Республика Татарстан, Нижегородская область, Ленинградская область, Пермский край, Ярославская область, Калининградская область, Ивановская область, Приморский край, Алтайский край и Республика Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU