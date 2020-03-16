Калининградку оштрафовали на 60 тысяч за незаконную продажу алкоголя
У женщины не было лицензии на розничную продажу спиртного,
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили индивидуального предпринимателя, которая занималась незаконной продажей спиртного. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
У женщины не было лицензии на розничную продажу спиртного, однако это нисколько не мешало ей вовсю продавать пиво и водку в своем магазине на улице Машиностроительной.
Ранее предпринимательницу уже привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения, однако она не сделала выводов.
Суд оштрафовал ее на 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU