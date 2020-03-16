2020-03-16T10:37:20+03:00
Общество

Калининградку оштрафовали на 60 тысяч за незаконную продажу алкоголя

У женщины не было лицензии на розничную продажу спиртного,
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили индивидуального предпринимателя, которая занималась незаконной продажей спиртного. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

У женщины не было лицензии на розничную продажу спиртного, однако это нисколько не мешало ей вовсю продавать пиво и водку в своем магазине на улице Машиностроительной.

Ранее предпринимательницу уже привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения, однако она не сделала выводов.

Суд оштрафовал ее на 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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