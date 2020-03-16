Начался демонтаж оставшихся скульптур животных у входа в Калининградский зоопарк

16 Март 2020 2020-03-16T10:44:04+03:00

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В понедельник 16 марта начнется демонтаж оставшихся скульптур животных с крыш зданий центрального входа в Калининградский зоопарк. Как сообщает пресс-служба учреждения, предстоит снять 6 фигур (морж, пингвин, медведь и горный козел, сип, леопард).

«На проведение демонтажных работ заложили 3 дня, поскольку существует опасность разрушения фигур при проведении работ. В последние два дня возможно кратковременное перекрытие центрального входа для обеспечения безопасности посетителей», - говорится в сообщении.

Демонтированные фигуры, возможно, передадут в один из городских музеев.

С 19 по 25 марта пройдет первый этап подготовительных работ для последующей установки обновленных скульптур. На место установят «Льва с добычей» и «Львицу с львятами» и других животных из бронзы – их сейчас отливают в подмосковном Жуковском.

По плану, обновленные изваяния должны вернуться на свои места к 15 апреля.

Напомним, губернатор подписал постановление о выделении 15 миллионов рублей из резервного фонда на проведение работ по обновлению скульптур животных на входной группе в Калининградский зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU