На границе задержали калининградца, который вез айфоны в тайниках

16 Март 2020 2020-03-16T11:02:01+03:00

Мобильные телефоны у него изъяли

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На границе в Советске задержали «Мерседес», за рулем которого находился калининградец. Досмотр показал, что в машине были оборудованы тайники.

«Под тканевой обшивкой багажника таможенники обнаружили семь «iPhone 11 Pro Apple» различных модификаций», - сообщили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

При этом сам владелец телефонов заявил, что вез их «для себя и для своих родственников».

Спрятал, потому что боялся разбойного нападения в Литве, - пояснил калининградец.

Мобильные телефоны изъяты и направлены на экспертизу. Мужчина заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU