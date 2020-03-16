На границе задержали калининградца, который вез айфоны в тайниках
На границе в Советске задержали «Мерседес», за рулем которого находился калининградец. Досмотр показал, что в машине были оборудованы тайники.
«Под тканевой обшивкой багажника таможенники обнаружили семь «iPhone 11 Pro Apple» различных модификаций», - сообщили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
При этом сам владелец телефонов заявил, что вез их «для себя и для своих родственников».
Спрятал, потому что боялся разбойного нападения в Литве, - пояснил калининградец.
Мобильные телефоны изъяты и направлены на экспертизу. Мужчина заплатит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU