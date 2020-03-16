Житель Черняховска передал лже-покупателю данные карты и лишился 83 тыс рублей

16 Март 2020 2020-03-16T11:05:17+03:00

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Житель Черняховска стал жертвой мошенника на одной из торговых площадок в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина разместил объявление о продаже тепловизора. Вскоре объявился покупатель, который сообщил, что готов приобрести товар.

«Злоумышленник предложил горожанину направить тепловизор через службу доставки, стоимость которой он оплатит. Он попросил потерпевшего продиктовать ему реквизиты банковской карты, на которую он перечислит деньги. Получив код карты, срок её действия и 3-значный защитный код на обратной стороне, мужчина снял 83 тыс. рублей», - отметили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU