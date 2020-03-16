Погибший в ДТП под Багратионовском водитель БМВ 5 раз попадался пьяным за рулем
Авария произошла около поселка Тишино
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Багратионовском районе в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Калининград-Крылово через Правдинск» около поселка Тишино. Водитель БМВ не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных ранений 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.
ГИБДД сообщили, что у водителя не было прав, ранее он 5 раз привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.
ИСТОЧНИК KP.RU