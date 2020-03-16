В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

16 Март 2020 2020-03-16T12:20:45+03:00

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В понедельник, 16 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городско администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Уральская 3-7,9-15(Пункт выдачи детского питания Детская поликлиника № 6), ул. Ген. Озерова 6-10,12-16, ул. Кирова 1,3-5,4,6,7, ул. Чайковского 2,2а,3,5-7,4-10,11, Советский пр-т 9-11,20-22,22а, ул. Мусоргского 1-3,4-8, пр-т Победы 70,72,72а,74,76-78,101-105,107-109,111,113-115,117-127, ул. Харьковская 22-30,57-81,83, ул. Ручейная 12, пер. Ремонтный 9.

Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Шахматная 2а,б,в, 4а,б,в.

ИСТОЧНИК KP.RU