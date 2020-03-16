В Неманском районе в ДТП погиб 19-летний пассажир «Фольксвагена»
Авария произошла на автодороге «Дубки - "Канаш-Артемовка-Сады»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Неманском районе в воскресенье, 15 марта, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Дубки - "Канаш-Артемовка-Сады». 19-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, 19-летний пассажир госпитализирован в ЦГБ Советска, где от полученных травм скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU