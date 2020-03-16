На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
Трое водителей попались на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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С 13 по 15 марта в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 26 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Трое водителей попались на повторном пьяном вождении. За рецидив их привлекут к уголовной ответственности.
Региональная Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU