В Калининграде пострадавшим от двойных продаж дольщикам «Регион-Сервис» выплатили компенсации

16 Март 2020 2020-03-16T12:52:22+03:00

Также власти намерены достроить проблемный десятиэтажный дом на ул. А. Невского, 188-б

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В Калининграде восстановлены права пострадавших от двойных продаж дольщиков ООО «Регион-Сервис». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего от двойных продаж пострадали 17 дольщиков, им выплатили суммарно 34,3 млн рублей.

Также власти намерены достроить проблемный десятиэтажный дом на ул. А. Невского, 188-б в Калининграде, застройщиком которого являлось ООО «Регион-Сервис». Обязательства ввести дом в эксплуатацию взял на себя Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области».

«Строители на объекте ведут отделочные работы, проводят монтаж внутренних систем – водопровода, канализации, отопления, электро- и газоснабжения, слаботочных сетей, лифтового оборудования. Ведется монтаж газового оборудования, входных дверей и окон. Осуществлено технологическое присоединение к системе электроснабжения. Также будет выполнено благоустройство территории и установка малых архитектурных форм», - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что дом планируется ввести в эксплуатацию во второй половине этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU