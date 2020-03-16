В Калининградской области с начала года сгорело больше 43 га сухой травы в полях
Палов с каждым днем становится больше
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области растет количество палов – поджигают прошлогоднюю траву в полях. За два минувших выходных дня в регионе произошло 22 природных пожара. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.
- Наибольшее количество палов зафиксировали в Гвардейском, Краснознаменском, Гурьевском, Зеленоградском и Неманском районах, - сообщили в МЧС.
Всего же с начала года зафиксировано 40 палов, сгорело больше 43 га сухой травы в полях.
В ведомстве отмечают, что палов пока меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU