В Калининградской области с начала года сгорело больше 43 га сухой травы в полях

16 Март 2020 2020-03-16T13:12:51+03:00

Палов с каждым днем становится больше

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В Калининградской области растет количество палов – поджигают прошлогоднюю траву в полях. За два минувших выходных дня в регионе произошло 22 природных пожара. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

- Наибольшее количество палов зафиксировали в Гвардейском, Краснознаменском, Гурьевском, Зеленоградском и Неманском районах, - сообщили в МЧС.

Всего же с начала года зафиксировано 40 палов, сгорело больше 43 га сухой травы в полях.

В ведомстве отмечают, что палов пока меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU