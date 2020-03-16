Назначен врио сити-менеджера Советска
Андрей Сергеев (справа)Фото: facebook.com
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Бывши заместитель главы администрации Гурьевска Андрей Сергеев назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Советска. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
Напомним, в январе этого года глава администрации Советска Николай Воищев досрочно ушел с занимаемого поста.
Конкурс по выбору главы администрации должен состояться осенью этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU