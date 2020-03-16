На Московском проспекте «Фольксваген» врезался в ограждение, пострадал пассажир

16 Март 2020 2020-03-16T13:18:07+03:00

Авария произошла в 11:30 в районе дома №187

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На Московском проспекте в Калининграде в воскресенье утром произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 11:30. Водитель «Фольксвагена» в районе дома №187 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение.

В результате ДТП 20-летний пассажир «Фольксвагена» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU