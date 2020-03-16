Калининградская область заняла 24-е место по уровню безработицы среди регионов РФ

16 Март 2020 2020-03-16T13:26:39+03:00

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Уровень безработицы в Калининградской области в настоящее время составляет 4,1%, что ниже среднероссийского показателя (4,6%). Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По уровню безработицы регион занимает 24-е место среди субъектов РФ. При этом за год безработица в области снизилась на 0,6%.

Сейчас в Калининградской области, по данным исследования, на 100 вакансий приходится 127 безработных. В среднем, чтобы найти работу, жителям региона требуется 5,7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU