Калининградская область заняла 24-е место по уровню безработицы среди регионов РФ
В среднем, чтобы найти работу, жителям региона требуется 5,7 месяцев
.Фото: Виктор Буздин
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Уровень безработицы в Калининградской области в настоящее время составляет 4,1%, что ниже среднероссийского показателя (4,6%). Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».
По уровню безработицы регион занимает 24-е место среди субъектов РФ. При этом за год безработица в области снизилась на 0,6%.
Сейчас в Калининградской области, по данным исследования, на 100 вакансий приходится 127 безработных. В среднем, чтобы найти работу, жителям региона требуется 5,7 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU