Вооружённый ножом калининградец ограбил бывшую сожительницу

16 Март 2020 2020-03-16T14:19:07+03:00

Горожанин случайно встретил бывшую подругу и попросил у нее денег, а затем напал

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Желябова. Горожанин случайно встретил бывшую подругу и попросил у нее денег.

«Отказ горожанки разозлил подвыпившего злоумышленника и он, достав нож, стал требовать деньги и телефон. Испугавшись, женщина отдала имущество, после чего он скрылся», - сообщили в пресс-службе полиции.

Из-за отсутствия смартфона, женщина не смогла вовремя сообщить о преступление и обратилась в дежурную часть лишь на следующий день. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU