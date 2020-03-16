2020-03-16T14:27:10+03:00
Общество

На благоустройство дворов в Калининграде потратят более 130 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году на благоустройство дворовых территорий в областном центре потратят более 130 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Конкурсного агентства, на сегодняшний день открыт прием заявок на участие в электронных аукционах по определению подрядчиков.

В частности проведение работ запланировано на придомовых территориях жилых домов:

- по ул. Аксакова № 66-76, по ул. Краснопрудная № 45-51, 53-55 , по ул. Бежецкая№ 1-7, 2-8, по ул. Куприна№ 1-7, по ул. Беланова , №№51-59,61,71-75,77-85, 87,89,91, по ул. Карташева , №30а-30г, 32-34, по ул. Мариупольская, 11-13, 16-18; 20-22; 24-26, ул. Маршала Баграмяна, 4; 6-12, 20-24; 26; 28-32, ул. Красноярская, 1-3; 2-4, ул. П. Морозова 102-108, ул. Печатная 2,4-24, по ул. Калужской, № 4-10, по ул. Мусоргского № 21, ул. Артиллерийской, 2-4; 6-8; 10-12.

В конкурсной документации отмечается, что подрядчик обязуется сдать законченный объект благоустройства не позднее 155 календарных дней после заключения договора. В рамках благоустройства запланированы демонтаж старого и укладка нового покрытия, тротуарной плитки, установка урн, озеленение. Гарантия на все виды работ должна составить 5 лет, в течение которых подрядчик за свой счет устраняет выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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