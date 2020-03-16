Свыше 500 морских пехотинцев Балтфлота примут участие в Параде Победы в Москве

16 Март 2020 2020-03-16T14:30:32+03:00

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Свыше 500 военнослужащих морской пехоты убыли в Москву для подготовки к участию в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Среди соединений и частей ВМФ соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в параде Победы 16-й раз подряд.

Подготовка к параду у морских пехотинцев началась в середине ноября 2019 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU