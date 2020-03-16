Спустя два года после ЧМ-2018 на стадионе «Калининград» будут менять газон

16 Март 2020 2020-03-16T14:42:48+03:00

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Как стало известно, летом нынешнего года на новом стадионе в Калининграде предстоит замена газона.

- Газон принят комиссиями ФНЛ и РФС, соответствует всем требованиям, но требует плановой реновации (полной замены), - сообщает официальная страница регионального Министерства спорта «Вконтакте».

Как уже сообщала «Комсомолка», ранее качество калининградского газона подверг критике главный тренер «Балтики» Евгений Калешин. После воскресной победы над «Армавиром» (2:0) наставник команды вернулся к этой теме после вопроса одного из журналистов.

- Наверняка, те, кто занимался полем, хотели сделать хорошо. Как получилось - это другой вопрос, - прокомментировал Калешин. - Качество, конечно, не сравнимо с прошлогодним. Надеюсь, что с каждым туром будет все лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU