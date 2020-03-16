На Куршской косе после шторма расчистили от песка лестницы и переходы

16 Март 2020 2020-03-16T14:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Куршской косы наводят порядок после шторма, который бушевал еще совсем недавно. В регионе, напомним, повалило 280 деревьев. На косе ураганный ветер засыпал песком переходы через защитный береговой вал, авандюну.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, были приняты меры для оперативной расчистки лестниц.

На помощь пришли волонтеры – несколько человек работали на косе в воскресенье 15 марта.

«Добровольцы трудились работали более 4 часов, в результате полностью расчистили два перехода: на 13 и 21 км. Потратить свой выходной день и силы на помощь нацпарку калининградцев заставила любовь к Куршской косе», - сообщили в пресс-службе нацпарка.

ИСТОЧНИК KP.RU