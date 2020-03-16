2020-03-16T14:46:20+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, как в Калининграде подорожают лекарства из-за падения курса рубля

Наибольшее увеличение цены ждет импортные лекарственные средства
Кирилл Алексеев
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В эфире радио "Бизнес ФМ-Калининград" руководитель калининградской сети "Новая аптека" Игорь Кастусик высказал прогноз по поводу того, как отреагируют цены на лекарства на ослабление рубля. По его мнению, если курс рубля упадет на 10 процентов, лекарства подорожают на 2-5 процентов.

- 60 процентов лекарств в аптеках – импортные, остальное - отечественные, но при этом они сделаны из импортного сырья и на импортном же оборудовании. Однако, 40 процентов лекарств относятся к жизненно необходимым и важнейшим, на которые цена зафиксирована государством. Если у поставщика есть запас, он будет продавать по такой цене. Если нет запаса – то либо будет добиваться пересмотра цены от властей либо уйдет с рынка, - сказал Кастусик.

По словам гендиректора "Новой аптеки", при резком скачке курса, например, на 20 процентов, как сейчас, цена лекарств также изменится, но не столь радикально.

- Корреляция такая: при девальвации рубля на 10 процентов импортные лекарства дорожают на 5, отечественные – на 2 процента, - пояснил Игорь Кастусик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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